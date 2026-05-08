Motorin ve benzine indirim gelecek mi ne zaman? Güncel akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş mücadelesinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.
İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-1’lik skorla kazanan Crystal Palace, Selhurst Park’ta oynanan rövanş müsabakasında da 2-1 galip gelerek finale yükselmeyi başardı.
Crystal Palace’ın finale çıkmasını sağlayan golleri 25. dakikada Pedro Henrique ile 52. dakikada Ismaïla Sarr kaydetti.
Shakhtar Donetsk’in tek golü ise 34. dakikada Eguinaldo’dan geldi.
Teknik Direktör Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’te görev yaptığı ilk sezonda UEFA Konferans Ligi’nde yarı final oynama başarısı elde etti.
Bu sonucun ardından finale yükselen Crystal Palace, finalde İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.