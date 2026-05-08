Ekrem İmamoğlu Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş'e soru sorarken ağladı

Yolsuzluk ve rüşveti kapsayan İBB Davası'nda baş şüpheli olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş'e soru sorarken ağladı. İmamoğlu "Allah hiçbir babaya, anneye böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın." dedi. Öte yandan Keleş ise örgüt iddiasını kabul etmedi.

Ekrem İmamoğlu Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş'e soru sorarken ağladı
Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 34. oturumuna ve iddialarının merkezindeki eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağlaması damga vurdu.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda sanık savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada, iddianamede ‘rüşvet alma' suçunu işlediği öne sürülen ve İBB iştiraki İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu sanık Fatih Keleş'in oğlu olan tutuklu sanık Mustafa Keleş savunma yaptı.

"BABAMLA BABA-OĞUL OLMAK DIŞINDA BİR BAĞIM YOK"

Sanık Keleş savunmasında, babasının 13 aydır, amcasının ise 12 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "11 ay sonra burada konuşabilme fırsatı bulabildim. Bana savcılıkta rüşvet alıp almadığım soruldu. Ben de rüşvet almadığımı söyledim. Bana, örgütle ilgili bir soru sorulmadı. Kuzenimle beraber hakimlik sorgusuna girdik ve beraber tutuklandık. Kuzenimle ben aynı anda gözaltına alındık. Savcılık, benim ve babamın örgüt yöneticisi olduğumuzu iddia ediyor ama benim babamla baba-oğul olmak dışında bir bağım yok. Savcılık beni, ‘örgütü denetleyen örgüt üyesi' olarak betimliyor. Bir örgüt yok ve ben bu örgütün üyesi değilim.

Babamın tanıdığı olan Murat Gülibrahimoğlu'nun firmasında alma personeli olarak çalıştım. Bu işe başladığımda 23 yaşındaydım. İşten çıkarıldığım 2025 yılına kadar bu firmada kaldım. Bu durum, HTS kayıtlarından bakılabilir. Benim işim, hırdavat malzemeleri, ofis mobilyaları gibi şirkete gerekli ürünleri şirkete satın almaktı. Cebeci Maden firmasında çalışmadığım açıktır. Bu husus yapılan tespitlerle ortadadır. Benim muhasebe programlarına erişimim yoktur. Ben bir örgüt üyesi değilim. İllegal faaliyette bulunmadım. Şirketin hesaplarına erişimim yok. Fatih Keleş'in oğlu olmak suç değildir. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN "SENİNLE BAYRAMDA SARILMANIN DIŞINDA BİR SOHBETİMİZ OLDU MU?" SORUSU

Mustafa Keleş'in savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu söz aldı. Sanık İmamoğlu ağlayarak Mustafa Keleş'e, "Sevgili Mustafa, değerli oğlum. Bu olaylar yaşanmasaydı, bir bayramda karşılaşsaydık 'Okulun nasıl gidiyor?' diye sorabilirdim sana. Benim adıma ‘örgüt lideri' olarak bir firmayı denetlediğini yazmış bu lanet iddianame. Seninle hayatımız boyunca çocukluğundan beri bayramdan bayrama karşılaşıp sarılmanın dışında bir sohbetimiz oldu mu? Allah hiçbir babaya, anneye böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın" diyerek soru yöneltti. Keleş ise bu soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Duruşma, diğer tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilebilmesi için 11 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

