Fatih Atik: Ekrem İmamoğlu 'Bu nasıl liste' diyerek kabini yumruklamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda baş şüpheli konumunda yargılanan ve "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" adı altında duruşmalara çıkan İmamoğlu'yla ilgili sarsıcı bilgi TGRT Haber ekranlarında paylaşıldı.
Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun kabini yumrukladığını açıkladı.
Atik "Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarıyla görüşmesi sırasında bir gerilim yaşandı. 'Bu nasıl liste?' diye görüşme kabinini yumrukladığını öğrendim." dedi.
Listenin, avukatların görüşme sıralaması ya da ziyaretçi listesi olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Atik, İmamoğlu'nun daha önce de duvara yumruk vurduğunu anlattığını da hatırlattı.