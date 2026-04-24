İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda baş şüpheli konumunda yargılanan ve "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" adı altında duruşmalara çıkan İmamoğlu'yla ilgili sarsıcı bilgi TGRT Haber ekranlarında paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ Fatih Atik: Ekrem İmamoğlu 'Bu nasıl liste' diyerek kabini yumruklamış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda baş şüpheli konumundaki Ekrem İmamoğlu'nun, avukatlarıyla görüşmesi sırasında bir gerilim yaşadığı ve görüşme kabinini yumrukladığı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarıyla görüşmesi sırasında bir gerilim yaşadığını ve görüşme kabinini yumrukladığını açıkladı. Atik, bu olayın bir liste üzerinden yaşandığını tahmin ettiğini belirtti. İmamoğlu'nun daha önce de duvara yumruk vurduğu bilgisi de paylaşıldı.

"KABİNİ YUMRUKLADIĞINI ÖĞRENDİM"

Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İmamoğlu'nun kabini yumrukladığını açıkladı.

Atik "Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarıyla görüşmesi sırasında bir gerilim yaşandı. 'Bu nasıl liste?' diye görüşme kabinini yumrukladığını öğrendim." dedi.

DAHA ÖNCE DE DUVARI YUMRUKLAMIŞTI

Listenin, avukatların görüşme sıralaması ya da ziyaretçi listesi olduğunu tahmin ettiğini söyleyen Atik, İmamoğlu'nun daha önce de duvara yumruk vurduğunu anlattığını da hatırlattı.