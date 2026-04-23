Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 'para alışverişi' kameralara yansıdı!

Manavgat Belediyesi eski başkanı Şükrü Sözen’in tutuklandığı rüşvet ve zimmet soruşturmasında, para dolu çantaların teslim anına dair görüntüler dosyaya girdi. Tanık ifadelerinde, Sözen’in iş insanı Erdem Buzkan’ı "kasası" olarak kullandığı ve gayriresmi silah fabrikası sahibi olduğu iddia edildi.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 23:46
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 23:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ‘rüşvet', ‘zimmet' ve ‘ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alınan Manavgat'ın önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'le birlikte 16 kişinin tutuklandığı davada motosiklet kasasında getirilen paraların çanta içinde Şükrü Sözen'e teslim edildiği güvenlik kamerası görüntüleri ortayı çıktı.

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 'para alışverişi' kameralara yansıdı!

Manavgat'ın eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı davada, Şükrü Sözen'e motosiklet kasasında getirilen paraların çanta içinde teslim edildiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlamalar bulunuyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, iş insanı Erdem Buzkan'ın motosikletle gelip bagajdaki paraları poşetlerle alarak içeriye getirdiği ve Şükrü Sözen'in bu paraları siyah bir çantaya koyarak ayrıldığı görülüyor.
Tutuklanan eski Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz, ifadesinde Şükrü Sözen'in Erdem Buzkan'ı 'kasa' olarak kullandığını ve Buzkan'ın belediye ihaleleri ile festivallerde stant sahiplerinden topladığı paraları Sözen'e verdiğini belirtti.
Erdem Buzkan'ın motosiklet satış şirketinin muhasebecisi S.B. ise ifadesinde, Şükrü Sözen'in düzenli olarak elinde para dolu kahverengi evrak çantasıyla geldiğini ve bu paraların bazen döviz bürosunda bozdurulduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 'para alışverişi' kameralara yansıdı!

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANAN "ÇANTALI" TESLİMAT

Manavgat'ın önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma derinleştirilerek devam ediliyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Şükrü Sözen ile iş insanı Erdem Buzkan arasındaki para alışverişi işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Erdem Buzkan'ın motosikletiyle geldiği iş yerinde bagajda bulunan paraları iş yeri çalışanlarının getirdiği poşetlerle doldurarak içeriye aldığı, Şükrü Sözen'in kasadan aldığı paraları siyah bir çantaya koyduğu ve iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 'para alışverişi' kameralara yansıdı!

"ERDEM'İ KASASI OLARAK KULLANIRDI"

21 Nisan Salı günü gözaltına alınan ve tutuklanan Manavgat Belediyesi eski Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz'un ifadesinde Şükrü Sözen'in, Konya'nın Beyşehir ilçesinde E. isimli silah fabrikası olduğunu belirterek, "Şükrü Sözen buranın gayriresmi sahibidir. Ancak kağıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür. Erdem Buzkan ile Şükrü Sözen'in arası çok iyiydi. Erdem'i kasası olarak kullanırdı. Erdem'in defalarca Şükrü Sözen'e para verdiğini gördüm. Belediyede yapılan ihalelerde Erdem Buzkan ön ayak olurdu. İhale sahiplerinden almış olduğu paraları Şükrü Sözen'e verirdi. Özellikle festivallerde yapılan ihalelerde Erdem Buzkan etkin rol oynamaktaydı. Festivallerdeki stant sahiplerinden Erdem Buzkan paraları toplayıp Şükrü Sözen'e verirdi" dediği bildirildi.

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 'para alışverişi' kameralara yansıdı!

DÖVİZ BÜROSUYLA KUR PAZARLIĞI

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem Buzkan'a ait motosiklet satış şirketinin muhasebecisi S.B.'nin de ifadesinde Şükrü Sözen'in Erdem Buzkan'ın dükkanına düzenli olarak gelip gittiğini belirterek, "Ayda en az bir kez elinde kahverengi evrak çantası ile gelirdi. Bu çantanın içi genelde para dolu ve genelde de bu para döviz olurdu. Bu paraları nerden elde ettiğini ve bu parayla ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorum, ancak bu paralar geldikten sonra döviz bürosunda bu paraları bozdururlardı. Ben bir keresinde ofise Erdem ve Şükrü Sözen'ye çay götürdüğümde telefonda döviz bürosu ile kur pazarlığı yaptığına şahit oldum. Bildiğim kadarıyla Erdem Buzkan Şükrü Sözen'in getirdiği bu paraların bir kısmı ile Şükrü Sözen'e ait ödemeleri gerçekleştirirdi. 2019 yılında yerel seçimlerden sonra Erdem Buzkan işyerine bir çuval dolusu para ile geldi ve bize 'Bu paraları sayın' dedi. Biz de çalışanları olarak bu parayı elle saydık ve aynı şekilde kendisine teslim ettik. O dönemde iş yerimizde para sayma makinesi bulunmadığı için ben, Ü.A., Y.Ü. ve şu an hatırlayamadığım başka bir çalışan bu paraları tek tek saydık. Ancak uzun zaman geçtiği için toplamda ne

Manavgat eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in 'para alışverişi' kameralara yansıdı!
