25°
Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Manavgat Belediyesi operasyonunda eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı

Son dakika haberine göre Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan eski başkan Şükrü Sözen tutuklandı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
21:18
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
21:28

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘' ve ‘' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı.

Manavgat Belediyesi operasyonunda eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı


Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başka Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih S., geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat adliyesine çıkarıldı.

Manavgat Belediyesi operasyonunda eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı

'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.

Manavgat Belediyesi operasyonunda eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı

