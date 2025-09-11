Manavgat Belediyesi operasyonunda eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen tutuklandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen ‘rüşvet' ve ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi tutuklandı.



Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başka Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih S., geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat adliyesine çıkarıldı.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ



Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.