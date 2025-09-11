Menü Kapat
 | Suat Vilgen

Manavgat Belediyesi'ndeki vurgunun perde arkası! Detaylar ortaya çıktı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasına yönelik soruşturmada alınan ifadeler, 10 yıldır süren ihaleye fesat ve rüşvet ağını ortaya çıkardı. Paraların bir kısmının eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e aktarıldığı iddia ediliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 13:42

'ta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "" ve "" soruşturmasının detayları ortaya çıkmaya başladı Savcılıktaki ifade tutanaklarında, 10 yıl boyunca belediyenin organizasyon ihalelerinin önceden ayarlandığı, teklif veren firmaların formalite icabı katıldığı, elde edilen gelirin yarısının eski Başkan Şükrü Sözen'e aktarıldığı ileri sürüldü.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Soruşturma çerçevesinde, 27 Ağustos'ta F.B., B.B. ve Ç.B. isimli şahıslar Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek organizasyon şirketinin sahipleri olduklarını belirtti. Ortakları Ö.E.'nin, dönemin Başkanı Şükrü Sözen ile anlaşarak yaklaşık 10 yıldır organizasyon ihalelerine fesat karıştırdığını, ihalelere katılan şirketlerin tanıdık kişilere ait olduğunu ve formalite icabı fiyat verdiklerini, bu yolla elde edilen gelirin yarısının Sözen'e aktarıldığını iddia etti.

ELDEN PARA TOPLAMIŞLAR

İfadelerde ayrıca, etkinlik alanlarında kurulan çeşitli stantlardan, resmi bir görevi olmamasına rağmen E.B. isimli şahsın elden para topladığı ve bu şekilde kazanç sağladığı öne sürüldü. Şirketin muhasebe bölümünde çalışan A.U.'nun bu usulsüz iş ve işlemleri organize ettiği iddia edildi. Eski belediye çalışanı A.Ö. de E.B.'nin stantlardan para toplama olaylarına şahit olduğunu ileri sürdü.

İHALELER HEP AYNI FİRMAYA

Soruşturma kapsamında 28 Ağustos'ta E.B., Ö.E. ve A.U.'nun ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, değerli kol saatleri ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Manavgat Belediyesi'nden talep edilen dosyalarında ise organizasyon işlerinin neredeyse tamamının bu firmaya verildiği belirlendi.

Yapılan ön incelemede, bir firmanın belediyenin alt sınırına yakın fiyat verdiği, diğer firmaların ise yüksek fiyat teklif ederek ihalelerin blok halinde alt sınıra takın fiyat veren firmaya kaldığı tespit edildi.

İhaleye giren şirket sahiplerinden K.T. ve F.K., Ö.E.'nin belirlediği fiyatı teklif olarak verdiklerini kabul etti. E.B., Ö.E. ve A.U. 31 Ağustos günü savcılığa sevk edilerek tutuklandı.

OTEL SAHİBİNE YIKIM BASKISI

4 Eylül'de M.A.F. ve S.Ç. isimli şahıslar, bir otelin yapımından bu yana Ö.B. ile ortak olduklarını, ancak Şükrü Sözen'in S.Ç.'yi otelde istememesi üzerine Fatih Sözen ve Ö.B.'nin baskı yaptığını ileri sürdü.

Beyanlarda, 2018 yılında S.Ç.'nin payını M.A.F.'ye devrettiği, 2024 yılının şubat ayında ise Manavgat Belediyesi'nce otel hakkında yıkım kararı alındığı, belediyeye ait kepçelerin otelin karşısına gönderildiği, bu baskılar nedeniyle M.A.F.'nin hisselerinden yüzde 17'lik kısmını, o dönemki bedelinin çok altında bir fiyatla Ö.B.'ye devretmek zorunda kaldığı ifade edildi. Devir işlemlerinin doğru olduğu tespit edildi.

SÖZEN HAVALİMANINDA YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, kardeşi Fatih Sözen ise evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ö.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

#ihale
#rüşvet
#rüşvet
#manavgat
#manavgat
#yolsuzluk
#yolsuzluk
#belediye
#Manavgat Belediye Başkanı
#Şükrü Sözen
#Ikçili
#Gündem
