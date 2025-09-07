Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yurt dışına çıkarken gözaltına alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkmak isterken havalimanında gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 22:51

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul 'nda gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 belediye meclis üyesinin de içlerinde olduğu 19 kişi tutuklanmış, tutuklamaların ardından CHP MYK'da Niyazi Nefi Kara ile önceki dönem belediye başkanı Şükrü Sözen hakkında 'Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması ve bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle üyeliklerinin askıya alınması' kararlaştırılmıştı.

Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde CHP'den istifa etmişti.

