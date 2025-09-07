Menü Kapat
TGRT Haber
27°
 Selahattin Demirel

İstanbul'da Gürsel Tekin gerilimi! 6 ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul Valiliği, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant ve pankart gibi tüm etkinlikleri yasak kapsamına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül de mahkemenin CHP İl Kongresi'ni iptal etmesi üzerine partinin, Geçici Kurul görevlilerini engellemeye yönelik adımlarına dikkat çekti.

İstanbul'da Gürsel Tekin gerilimi! 6 ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
07.09.2025
07.09.2025
20:39

Valiliği açıklamasında "İlimiz , , , , ve İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır." denildi.

İSTANBUL VALİSİ: YASA DIŞI TOPLANTI DAVETİ TOPLUMSAL HUZURA ZARAR VERİR

İstanbul Valisi Davut Gül de kararın alınma nedenini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin ara kararı ile CHP'nin İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine Geçici Kurul'un görevlendirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul'un, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulunun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesinin hukuken cezai yaptırım doğuracağını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır. İstanbul'umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

