Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki 3 önemli konu

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine toplantısının ana gündeminin Terörsüz Türkiye süreci olacağı tahmin edilirken Suriye'de yaşanan gelişmeler ve enflasyonla mücadele süreçleri de toplantı gündeminde yer alacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki 3 önemli konu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 19:38

Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Kritik öneme sahip toplantıda hangi konuların gündeme geleceği merak edilirken ana gündemin Terörsüz süreci çevresinde şekilleneceği değerlendiriliyor. Sürecin başlayan komisyon çalışmalarıyla hangi noktaya varıldığı masada olacak. Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu hafta içi 8 ve 9'uncu toplantıları yapılacak.

Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki 3 önemli konu

MASADA SURİYE'DEKİ DURUMDA ELE ALINACAK

Kabine toplantısında dış politika gelişmeleri ve Türkiye'nin çevresindeki durumlar da değerlendirmeye alınacak. Özellikle güney komşumuz 'de örgütü PKK'nın uzantısı 'nin silah bırakma konusunda somut bir adım atmaması ve bölge içi dinamikler masada yer alacak.

Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki 3 önemli konu

GAZZE'DEKİ DURUM VE İSRAİL'İN PLANLARI

Toplantı sırasında dış politikaya ait bir diğer önemli başlıklardan biri de Gazze olacak. Soykırıma varan saldırılarını sürdüren 'in işgali genişletmeye çalışması, iki yıldır süren saldırılar ve insani yardımların ulaşmasına karşı engellemeler kabine üyeleri arasında konuşulacak.

Ekonomi başlığında ise temel hedef olan enflasyonun tek haneye indirilmesi ve bu kapsamda yapılan mücadelede ulaşılan durum, fiyat istikrarının düzene girmesi için alınması gereken ek tedbirler de görüşmede gündeme gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan İmralı çıkışı: Komisyondan çekiliriz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler belli oldu! İstanbul Valiliği duyurdu
ETİKETLER
#Türkiye
#İsrail
#suriye
#hamas
#kabine toplantısı
#terör
#ypg
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.