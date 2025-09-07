Kabine yarın toplanıyor! İşte masadaki 3 önemli konu

Kabine üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Ankara Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Kritik öneme sahip toplantıda hangi konuların gündeme geleceği merak edilirken ana gündemin Terörsüz Türkiye süreci çevresinde şekilleneceği değerlendiriliyor. Sürecin başlayan komisyon çalışmalarıyla hangi noktaya varıldığı masada olacak. Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu hafta içi 8 ve 9'uncu toplantıları yapılacak.

MASADA SURİYE'DEKİ DURUMDA ELE ALINACAK

Kabine toplantısında dış politika gelişmeleri ve Türkiye'nin çevresindeki durumlar da değerlendirmeye alınacak. Özellikle güney komşumuz Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin silah bırakma konusunda somut bir adım atmaması ve bölge içi dinamikler masada yer alacak.

GAZZE'DEKİ DURUM VE İSRAİL'İN PLANLARI

Toplantı sırasında dış politikaya ait bir diğer önemli başlıklardan biri de Gazze olacak. Soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail'in işgali genişletmeye çalışması, iki yıldır süren saldırılar ve insani yardımların ulaşmasına karşı engellemeler kabine üyeleri arasında konuşulacak.

Ekonomi başlığında ise temel hedef olan enflasyonun tek haneye indirilmesi ve bu kapsamda yapılan mücadelede ulaşılan durum, fiyat istikrarının düzene girmesi için alınması gereken ek tedbirler de görüşmede gündeme gelecek.