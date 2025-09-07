Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fatih Erbakan'dan İmralı çıkışı: Komisyondan çekiliriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, il başkanları toplantısı öncesi gündemi değerlendirdi. Erbakan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan bir alt komisyonun İmralı'ya gitmesine ilişkin çarpıcı yorum yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih Erbakan'dan İmralı çıkışı: Komisyondan çekiliriz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 15:43

Genel BaşkanıFatih Erbakan, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'ni kasımda Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceklerini belirtti.

Fatih Erbakan'dan İmralı çıkışı: Komisyondan çekiliriz

Öngörülen tarihler arasında 16 Kasım veya 30 Kasım'ın öne çıktığını aktaranErbakan, "Bu 3. Olağan Büyük Kongre'mizin, daha önce yapmış olduğumuz ve katılımıyla, coşkusuyla tarihe geçen birinci ve ikinci büyük kongrelerimizden çok daha büyük katılımla, çok daha büyük coşkuyla ve çok daha etkili şekilde yapılacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

CHP YORUMU

Erbakan, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları kararına ilişkin, siyasi partilerin kendi içindeki süreçler ve işleyişlerinde birtakım yanlışların, hataların olması durumunda, gerekli düzeltmelerin partiler tarafından yapılması gerektiği görüşünü paylaştı.

Fatih Erbakan'dan İmralı çıkışı: Komisyondan çekiliriz

''İMRALI'NIN AYAĞINA GİTMELERİNE SICAK BAKMIYORUZ''

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan bir alt komisyonun 'ya gitmesinin söz konusu olamayacağını ifade edenErbakan, "Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Komisyon'un hiçbir şekilde böyle bir heyet oluşturup İmralı'ya göndermesini tasvip etmeyiz. Burada İmralı'yla görüşecek olan varsa bu 'tir. Devlet zaten görüşüyor, MİT zaten görüşüyor. DEM Parti'li vekiller zaten gidip geliyorlar, görüşüyorlar. Söyleyecekleri bir şey varsa bunlar aracılığıyla söylesinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesiyle seçilmiş olan milletvekillerinin İmralı'nın ayağına gitmesine biz sıcak bakmayız ve böyle bir şey olması halinde komisyondan çekilme durumunu dahi gündemimize alırız." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gürsel Tekin destekçilerine engel! CHP il binasına alınmadılar
ETİKETLER
#chp
#mit
#fatih erbakan
#yeniden refah partisi
#imralı
#3. Olağan Büyük Kongre
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.