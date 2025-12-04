Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi devlet memuru alımı son başvuru ne zaman?

2025 yılı için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere devlet memuru alınacağı duyurulmasının ardından başvuru süreci ve tarihleri ilgi konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi devlet memuru alımı son başvuru ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 00:37

Genel Komutanlığı ve Komutanlığı, 2025 yılı için 29 devlet memuru istihdamı yapacak.

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre gerçekleştirilecek olup, şartı ve belirli güvenlik koşulları aranacak.

Başvurular yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi (PTM) üzerinden, e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya internet bankacılığı gibi yöntemlerle yapılabilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi devlet memuru alımı son başvuru ne zaman?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK MEMUR ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular 24 Kasım tarihinde başladı ve 8 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların, Türk vatandaşı olmaları ve 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi devlet memuru alımı son başvuru ne zaman?

Ayrıca, 2024-2025 KPSS (P3) puan türünden minimum 60 puan almış olmaları zorunlu.

Başvuru yapabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlara uygun olmak ve herhangi bir sabıka kaydı bulunmamak şart.

ETİKETLER
#kpss
#jandarma
#istihdam
#sahil güvenlik
#memur alımı
#Devlet Memuru
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.