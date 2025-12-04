Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi devlet memuru alımı son başvuru ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2025 yılı için 29 devlet memuru istihdamı yapacak.

Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre gerçekleştirilecek olup, KPSS şartı ve belirli güvenlik koşulları aranacak.

Başvurular yalnızca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Merkezi (PTM) üzerinden, e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza veya internet bankacılığı gibi yöntemlerle yapılabilecek.

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK MEMUR ALIMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular 24 Kasım tarihinde başladı ve 8 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların, Türk vatandaşı olmaları ve 8 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor.

Ayrıca, 2024-2025 KPSS (P3) puan türünden minimum 60 puan almış olmaları zorunlu.

Başvuru yapabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlara uygun olmak ve herhangi bir sabıka kaydı bulunmamak şart.