Trabzonspor Vanspor maç skoru kaç kaç? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası tur sonucu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor, evinde 1. Lig ekibi Vanspor FK ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan ve ilk devresi golsüz beraberlikle biten mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.
Bordo-mavililere galibiyeti sağlayan golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada Muhammet Çavuşoğlu (kendi kalesine) attı.
Bu sonucun sonrasında Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdırdı. Vanspor FK ise organizasyona elendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması kuraları 5 Aralık'ta çekilecek.