Kastamonu'da şüpheli ölüm! Çilingir kapıyı açınca korkunç manzara ortaya çıktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hanönü ilçesi Afet Konutlarında yaşanan olayda 55 yaşındaki Fettah Kaya'dan 4 gündür haber alamayan komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Fettah Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Kaya'nın kesin ölüm sebebi, otopsi sonrasında kesinleşecek. Olayla ilgili inceleme sürüyor.