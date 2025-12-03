Göztepe Ziraat Türkiye kupasından elendi mi kime yenildi? ZTK’da sürpriz sonuç

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig takımı Göztepe'yi misafir etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmayı Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 kazandı.

2. Lig ekibine galibiyeti sağlayan golü, 10. dakikada Barış Zeren attı.

Bu skorla birlikte Beyoğlu Yeni Çarşı üst tura çıkan ekip oldu ve organizasyonda grup aşamasına ulaştı. Göztepe ise turnuvaya elendi.