14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu tamamlanırken gözler grup aşamasına çevrildi. Trabzonspor, bu akşam sahasında Vanspor’u konuk ediyor ve turu geçmesi halinde grup etabına yükselecek takımlar arasında yer alacak.

Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 21:32

, ’nda 4. eleme turunda sahasında ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer galibiyet alması halinde grup aşamasına dahil olacak takımlar arasına adını yazdıracak.

Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak

TRABZONSPOR ZTK RAKİBİ KİM, KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda kendi sahasında Vanspor’u ağırlıyor. Mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda bordo-mavililer, kupada grup aşamasında yer alacak takımlar arasına dahil edilecek. Grup etabında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor’un yanı sıra turu geçen 19 takım bulunacak. Bu kapsamda Trabzonspor’un grup etabındaki rakipleri, kura çekiminin ardından netleşecek.

Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak

Grup aşaması için oluşturulacak torbalar, toplam 24 takımın 6’lı 4 torbaya bölünmesi ile meydana gelecek. Her grupta dört farklı torbadan ikişer takım yer alacağı için Trabzonspor olası rakiplerini kura sonrasında öğrenecek. Bu süreçte takımlar grup etabında toplam 4 maç yapacak, iki karşılaşma iç sahada, iki karşılaşma ise deplasmanda oynanacak. Grup karşılaşmaları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURALARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması kuraları 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te çekilecek. Kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yer alan Orhan Saka Konferans Salonu’nda kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura çekimi ayrıca A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Organizasyonda, 4. eleme turunu geçen 19 takım ile doğrudan grup aşamasında yer alan 5 Süper Lig ekibi için torbalar belli olacak.

Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak

Kura çekimiyle birlikte 6’lı 4 torbaya ayrılan 24 takım, üç ayrı grupta toplanacak. Her grupta sekiz takım yer alacak ve torbalardan ikişer takım seçilerek dengeli bir dağılım sağlanacak. Kura çekiminin ardından grupların iç saha ve deplasman maç sıralaması belirlenmiş olacak. Çeyrek final aşamasında grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve bu turdaki maçlar seri başı takımların sahasında oynanacak.

Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak

ZTK GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları üç aylık bir takvime yayılacak. İlk karşılaşmalar 23-24-25 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak. Bu tarihlerde takımlar grup sürecine başlangıç yapacak ve ilk puanlarını hanesine yazdırma fırsatı bulacak. İkinci maçlar ise 13-14-15 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece gruplardaki denge ikinci karşılaşmaların ardından daha belirgin hale gelecek.

Trabzonspor’un ZTK rakibi kim oldu? Grup aşamasında 6 rakibi olacak

Üçüncü grup maçları 3-4-5 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak. Son karşılaşmalar ise 3-4-5 Mart 2026 tarihlerinde sahne alacak. Dört maçlık grup etabının tamamlanmasıyla birlikte gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek. Böylece elemeli tura geçiş yapılacak ve çeyrek final eşleşmeleri daha önce çekilen kura doğrultusunda şekillenecek.

