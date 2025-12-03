Menü Kapat
Benim Sayfam
14°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

A Spor canlı yayın ile Trabzonspor maçını ekranlara getiriyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda TFF 2. Lig ekibi İmaj Altyapı Vanspor FK’yı konuk edecek. Papara Park’ta saat 20.30’da başlayacak karşılaşma, bordo-mavili takımın kupada 10. kez mutlu sona ulaşmak için çıktığı yeni yolculuğun ilk sınavı olacak. İşte Trabzonspor Vanspor canlı yayın bilgileri…

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 19:45

4. eleme turunda , FK’yı bu akşam sahasında ağırlayacak. Karşılaşma, bordo-mavililerin kupa serüvenindeki ilk mücadelesi olması nedeniyle dikkat çekiyor.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

TRABZONSPOR - VANSPOR NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor ile Vanspor FK arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşması bu akşam Papara Park Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak. Süper Lig temsilcisi Trabzonspor, son olarak ligde Konyaspor’u 3-1 yenerek moral bulmuş durumda ve karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroyla çıkacak.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

Müsabaka A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TFF 2. Lig temsilcisi Vanspor FK ise deplasmanda sürpriz bir sonuç arayacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyenler, A Spor’un güncel frekans bilgilerini kullanarak yayına erişebilecek.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

TRABZONSPOR - VANSPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor - Vanspor maç kadrosu açıklandı:

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Serdar, Batagov, Arif, Oulai, Bouchuari, Cihan, Ozan, Olaigbe, Sikan

Vanspor: Abdulsamed, Ensar, Lucas, Naby, Emir, Regis, Jevsanek, Anıl, M. Özcan, Anestis, Cedric

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

A SPOR CANLI İZLE

A Spor, Trabzonspor Vanspor maçını şifresiz olarak yayınlayacak. Karşılaşmayı uydu üzerinden izlemek isteyenler için A Spor’un frekans bilgileri şu şekilde: Frekans 12053 MHz, Symbol Rate 27500, Polarizasyon H (Yatay) ve FEC 5/6. Frekans bilgiler aracılığıyla uydu cihazından A Spor’a erişim sağlanabilecek.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

Platform kullanıcıları için ise farklı kanal numaraları bulunuyor. Digiturk’te 88. kanal, Tivibu’da 81. kanal, D-Smart’ta 80. kanal ve Kablo TV’de 142 ve 143. kanallar üzerinden yayın yapılacak. İzleyiciler ayrıca A Spor’un resmi web sitesi üzerinden de karşılaşmayı internet yoluyla takip edebilecek.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

A SPOR TRABZONSPOR VANSPOR MAÇI İZLE

Trabzonspor Vanspor FK karşılaşması A Spor tarafından şifresiz şekilde futbolseverlere sunulacak. Bordo-mavili takımın yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetimindeki ilk kupa sınavı olması nedeniyle maç büyük ilgi görüyor. Taraftarlar, saat 20.30’da başlayacak müsabakayı televizyon ya da internet üzerinden takip edebilecek.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

Takımların sahaya çıkacağı Papara Park Stadyumu'nda hazırlıklar tamamlanırken, Trabzonspor son iki sezonda finale yükselmesine rağmen kupayı kazanamamıştı. Bu nedenle bordo-mavililer, kupayı 10. kez müzelerine götürme hedefi doğrultusunda bu mücadeleye büyük önem veriyor. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

TRABZONSPOR VANSPOR HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Vanspor FK arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi A Spor’dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma, A Spor’un hem uydu hem de dijital platformlardaki yayın ağları üzerinden futbolseverlere açık olarak sunulacak. Yayını televizyon üzerinden takip etmek isteyenler, A Spor’un frekans bilgileriyle kolayca bağlantı sağlayabilir.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

A Spor’un uydu frekansları 12053 MHz, Symbol Rate 27500, Polarizasyon H (Yatay) ve FEC 5/6 olarak belirtiliyor. Platform izleyicileri için ise Digiturk 88, Tivibu 81, D-Smart 80 ve Kablo TV 142-143. kanallar üzerinden yayın gerçekleştirilecek.

A Spor CANLI Trabzonspor Vanspor maçı nereden izlenir? Maç başlıyor

A SPOR CANLI TRABZONSPOR MAÇI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turundaki Trabzonspor Vanspor karşılaşması, bu akşam A Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Maça ev sahipliği yapacak Papara Park Stadyumu’nda hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, kupada yeni bir sayfa açmak istiyor. İzleyiciler, karşılaşmayı televizyon platformları ya da A Spor’un resmi internet sitesi aracılığıyla canlı takip edebilecek.

Uydu üzerinden yayın izlemek isteyenler için gerekli teknik bilgiler de paylaşıldı. 12053 MHz frekans, 27500 Symbol Rate, H (Yatay) polarizasyon ve 5/6 FEC değerleriyle A Spor’a erişim sağlanabiliyor. Ayrıca Digiturk, Tivibu, D-Smart ve Kablo TV kullanıcıları da platformlarındaki ilgili kanal numaralarını kullanarak yayına ulaşabilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#vanspor
#ziraat türkiye kupası
#A Spor
#Papara Park Stadyumu
#Aktüel
