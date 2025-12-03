Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Vanspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçları kapsamında bugün Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Trabzonspor - Vanspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir soruları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Vanspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 19:00

'nda grup aşaması öncesinde son eleme turu maçları oynanmaya devam ediyor. Eleme maçları kapsamında bugün evinde 'u ağırlayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala Trabzonspor - Vanspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor Vanspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri açıklandı

TRABZONSPOR - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Vanspor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Kritik eleme mücadelesini hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve İbrahim Ethem Potuk yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşma Emre Kaan Çalışkan'ın görev alacağı duyuruldu.

Trabzonspor Vanspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri açıklandı

TRABZONSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Vanspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede kazanan takım gruplara katılmaya hak kazanacak.

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#canlı yayın
#vanspor
#ziraat türkiye kupası
#A Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.