Trabzonspor Vanspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz canlı yayın bilgileri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması öncesinde son eleme turu maçları oynanmaya devam ediyor. Eleme maçları kapsamında bugün Trabzonspor evinde Vanspor'u ağırlayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala Trabzonspor - Vanspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TRABZONSPOR - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Papara Park'ta oynanacak olan Trabzonspor - Vanspor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Kritik eleme mücadelesini hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve İbrahim Ethem Potuk yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşma Emre Kaan Çalışkan'ın görev alacağı duyuruldu.

TRABZONSPOR - VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme maçları kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Vanspor maçı bugün saat 20:30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede kazanan takım gruplara katılmaya hak kazanacak.