Asgari ücret için net rakam verdi! Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri

Asgari ücrete gelecek olan zam şuan Türkiye gündeminin birinci sırasında yer alıyor. Bu süreçte uzman isimler ve siyasetçilerden tarafından yapılan asgari ücretle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.

Asgari ücret görüşmelerine çok az bir süre kalmışken Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Destici asgari ücret için rakam verdi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Geçen yıl enflasyonun yüzde 50 seviyesinde olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Destici, "Geçen yıldan kalan yüzde 20 kayıp artı bu yılki yüzde 30 enflasyon; toplam yüzde 50. Asgari ücret de en az yüzde 50 artmalı. Rakam veriyorum: 33 bin 50 TL olmalı" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞINDAKİ KAYIP

Emekli maaşlarında yaşanan kayba da değinen Destici, 2023 Ocak döneminde en düşük emekli maaşının, kamu işçisi ve memur maaşının üçte ikisi oranında olduğunu söyledi.

"EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKMALI"

2023 Ocak'ta 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 11 bin TL olan kamu maaşının üçte ikisi olduğunu hatırlatan Destici, "Bugün emekli 16.800 lira alıyor ama en düşük kamu memuru maaşı 50 bin lira. Emeklinin bir payı eridi, üçte ikilik oran tamamen kayboldu. Bu nedenle en düşük emekli maaşı 30 bin liranın üzerine çıkmalı" ifadelerini kullandı.