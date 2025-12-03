Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Asgari ücret için net rakam verdi! Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri

BBP lideri Mustafa Destici, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi. Geçen yılki enflasyonu hatırlatan Destici, bu yıl asgari ücretin en az yüzde 50 artması gerektiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Asgari ücret için net rakam verdi! Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 17:46

Asgari ücrete gelecek olan zam şuan Türkiye gündeminin birinci sırasında yer alıyor. Bu süreçte uzman isimler ve siyasetçilerden tarafından yapılan asgari ücretle ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.

görüşmelerine çok az bir süre kalmışken Büyük Birlik Partisi () lideri 'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Destici asgari ücret için rakam verdi.

Asgari ücret için net rakam verdi! Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Geçen yıl enflasyonun yüzde 50 seviyesinde olmasına rağmen asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını hatırlatan Destici, "Geçen yıldan kalan yüzde 20 kayıp artı bu yılki yüzde 30 ; toplam yüzde 50. Asgari ücret de en az yüzde 50 artmalı. Rakam veriyorum: 33 bin 50 TL olmalı" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için net rakam verdi! Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri

EMEKLİ MAAŞINDAKİ KAYIP

Emekli maaşlarında yaşanan kayba da değinen Destici, 2023 Ocak döneminde en düşük emekli maaşının, kamu işçisi ve memur maaşının üçte ikisi oranında olduğunu söyledi.

Asgari ücret için net rakam verdi! Mustafa Destici'den dikkat çeken öneri

"EMEKLİ MAAŞI 30 BİN TL'NİN ÜZERİNE ÇIKMALI"

2023 Ocak'ta 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 11 bin TL olan kamu maaşının üçte ikisi olduğunu hatırlatan Destici, "Bugün emekli 16.800 lira alıyor ama en düşük kamu memuru maaşı 50 bin lira. Emeklinin bir payı eridi, üçte ikilik oran tamamen kayboldu. Bu nedenle en düşük 30 bin liranın üzerine çıkmalı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakamı paylaştı
Kredi kartı borcunun asgarisini ödeyenler dikkat! Uzmanlardan kötü haber var
Üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam! Teklif kabul edildi
ETİKETLER
#asgari ücret
#enflasyon
#emekli maaşı
#mustafa destici
#bbp
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.