2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı nereden bakılır?

İBB burs başvuru sonuçları son dakika duyuruları gündemdeki yerini korudu. 100 bin öğrenciye verilecek 20 bin TL tutarındaki İBB bursu için başvuru süreci 21 Kasım'da sona erdi ancak başvuru sonuçlarına dair bir açıklama yapılmadı.

2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı nereden bakılır?
’nin üniversite öğrencilerine sunduğu eğitim desteğinde başvuru süreci 21 Kasım’da bitiyor.

Başvurusunu gerçekleştiren öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyor.

2026 dönemi için İBB burs sonuçlarının duyurulma tarihi gündemdeki yerini sürdürüyor.

İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim katkısı sunacak.

2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı nereden bakılır?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANMADI MI?

İBB burs başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi.

Ancak geçen sene başvuruları 26 Eylül ile 1 Kasım 2024 arasında alınan İBB , 31 Aralık 2024 itibarıyla erişime sunulmuştu.

Genç Üniversiteli Desteği başvuru sonuçlarına https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara ulaşılabilecek.

