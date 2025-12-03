2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı nereden bakılır?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sunduğu eğitim desteğinde başvuru süreci 21 Kasım’da bitiyor.
Başvurusunu gerçekleştiren öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını bekliyor.
2026 dönemi için İBB burs sonuçlarının duyurulma tarihi gündemdeki yerini sürdürüyor.
İBB 2026 yılında 100 bin üniversite öğrencisine 20.000 TL eğitim katkısı sunacak.
İBB burs başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi.
Ancak geçen sene başvuruları 26 Eylül ile 1 Kasım 2024 arasında alınan İBB burs sonuçları, 31 Aralık 2024 itibarıyla erişime sunulmuştu.
Genç Üniversiteli Desteği başvuru sonuçlarına https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara ulaşılabilecek.