Dünya
Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunma eylemine karşılık nükleer karşılığı ihtimali

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'ya yönelik önleyici saldırılar gerçekleştirilmesi durumunda Moskova'nın taktik nükleer saldırı ile karşılık vermesine şaşırmayacağını söyledi.

Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunma eylemine karşılık nükleer karşılığı ihtimali
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.12.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
03.12.2025
saat ikonu 16:40

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gerçekleştirdiği basın toplantısında 'nun en üst düzey askeri yetkilisi olan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone'un 'ya önleyici saldırılar gerçekleştirmesi seçeneğini gündeme getirmesini değerlendirdi.

Vucic, NATO'nun Rusya'ya yönelik önleyici saldırılar gerçekleştirmesi halinde Rusya'nın buna cevabının çok daha şiddetli olacağını söyledi.

Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunma eylemine karşılık nükleer karşılığı ihtimali

''ARTIK HİÇBİR İHTİMALİ DIŞLAMIYORUM''

Konuya ilişkin bir soruya cevabında NATO'nun bu seçeneği değerlendirdiğini ve Rusya'nın da muhtemel bir karşılık için hazırlandığını daha önceki açıklamalarında dile getirdiğini vurgulayan Vucic şunları söyledi:

"Ne yazık ki içinde bulunduğumuz gerçeklik bu. Ukraynalılar konusunda Rusların adımlarının bir manada çekingen olduğunu göz ardı etmeyin. Çünkü ne olursa olsun, onları kendi dostları ve kardeşleri olarak görüyorlar. Rusya'ya yönelik önleyici saldırılar olursa, Rusya'nın taktik nükleer saldırı dahil olmak üzere 'da şimdiye kadar gördüğümüz şeylerle mukayese edilemeyecek derecede çok daha sert bir cevap vermesine hiç şaşırmam. Bu yüzden yaşadığımız dünyada artık hiçbir ihtimali dışlamıyorum" dedi.

Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunma eylemine karşılık nükleer karşılığı ihtimali

''GİDEREK DAHA BÜYÜK GERGİNLİK ORTAYA ÇIKTI''

Vucic ayrıca Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişinin büyük gerginliğe neden olduğunu belirterek, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'e bağlı Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrini ele geçirmesine de değindi.

Sırp lider, "Rus ordusunun cephedeki önemli ilerlemeleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve gelişmelere objektif bakan herkes tarafından teyit edilmiştir. En nihayetinde Pokvorsk'un ya da Rusların isimlendirmesiyle Krasnoarmeysk'in alınması, Krasnyi Lyman'a girmeleri, Kupyansk'ı, Volçansk'ı (Vovchansk) almaları, Siversk'in girişinde, Kostiantynivka'nın girişinde olmaları, Ukraynalıların isimlendirmesiyle Hulyapol'a yani Zaporijya bölgesine ulaştıklarını görmek yeterli. Olayların nasıl ilerlediğini gördüğünüzde giderek daha büyük bir gerginlik ortaya çıktığı, herkesin aşırı gergin olduğu ve gerçekten neyin yaşanabileceğinin sorgulanır hale geldiği açıktır" açıklamasını yaptı.

Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunma eylemine karşılık nükleer karşılığı ihtimali

NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda NATO'nun Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı daha saldırgan bir yaklaşım benimseme seçeneğini değerlendirdiğini açıklamıştı. Rusya'ya yönelik önleyici saldırıların "savunma eylemi" olarak değerlendirilebileceğini vurgulayan NATO yetkilisi, "Bu, bizim muhtemel düşünme ve eylem kalıbımızın ötesindedir" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#ukrayna
#rusya
#nato
#sırbistan
#Askeri Saldırı
#Nükleer Tehdit
#Dünya
