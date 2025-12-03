Fenerbahçe Opet ÇBK Mersin basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan takım belli olacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın kazananın karşı karşıya geldiği Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün gerçekleştirilecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin kupada karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin basketbol maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmayı Aydın KAraçam, Ozan Gönen ve Yiğit Gönültaş hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelede kazanan takım 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürecek.

FENERBAHÇE OPET - ÇBK MERSİN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında gerçekleştirilecek oaln Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin basketbol maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Opet 1992-1993 yılından beri verilmeye başlanan Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez müzesine götürdü. Geçtiğimiz sezon da ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Opet karşılaşması 65-64 kazanarak kupayı almıştı.