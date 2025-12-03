Cumhurbaşkanı adayına Peru'da suikast girişimi: Aracını kurşun yağmuruna tuttular

Kategoriler
Peru’da orta-sağ görüşlü cumhurbaşkanı adayı Rafael Belaúnde Llosa, silahlı saldırıya uğradı. Cerro Azul bölgesinde aracıyla ilerleyen Rafael'in aracına motosiklette bulunan 2 kişi ateş açtı.
Görüntülerde, aracın gövdesinde çok sayıda kurşun deliği, kırılmış camlar ve ön cama isabet eden üç mermi izi görüldü. Yetkililer, Rafael'in ciddi bir yara almadığını, durumunun stabil olduğunu açıkladı.
Saldırının ardından, eski başbakan ve Belaúnde’nin partisinin önde gelen isimlerinden Pedro Cateriano, hükümete siyasi sürecin ve adayların güvenliğini garanti altına alma çağrısında bulundu. Cateriano, olayın “kampanyaya kötü bir başlangıç” olduğunu vurguladı.
Polis, saldırı hakkında soruşturma başlattı.