Dünya
Cumhurbaşkanı adayına Peru'da suikast girişimi: Aracını kurşun yağmuruna tuttular

Peru'da Cumhurbaşkanı adayı Rafael Belaunde Llosa'ya suikast girişiminde bulunuldu. Motosikletteki iki kişi, Rafael'in aracını kurşun yağmuruna tuttu. Cumhurbaşkanı adayı şans eseri kurtuldu.

Cumhurbaşkanı adayına Peru'da suikast girişimi: Aracını kurşun yağmuruna tuttular
Haber Merkezi
03.12.2025
03.12.2025
’da orta-sağ görüşlü cumhurbaşkanı adayı Rafael Belaúnde Llosa, silahlı saldırıya uğradı. Cerro Azul bölgesinde aracıyla ilerleyen Rafael'in aracına motosiklette bulunan 2 kişi ateş açtı.

Cumhurbaşkanı adayına Peru'da suikast girişimi: Aracını kurşun yağmuruna tuttular

Görüntülerde, aracın gövdesinde çok sayıda kurşun deliği, kırılmış camlar ve ön cama isabet eden üç mermi izi görüldü. Yetkililer, Rafael'in ciddi bir yara almadığını, durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayına Peru'da suikast girişimi: Aracını kurşun yağmuruna tuttular

''KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ''

Saldırının ardından, eski başbakan ve Belaúnde’nin partisinin önde gelen isimlerinden Pedro Cateriano, hükümete siyasi sürecin ve adayların güvenliğini garanti altına alma çağrısında bulundu. Cateriano, olayın “kampanyaya kötü bir başlangıç” olduğunu vurguladı.

Polis, saldırı hakkında soruşturma başlattı.

