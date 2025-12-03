‘Anadolu Mirası’ operasyonu! Bizans dönemine ait sikke ve tarihi eserler ele geçirildi

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 690 sikke, 73 adet tarihi eser niteliği olan obje ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ‘Anadolu Mirası’ operasyonu düzenlendi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 690 adet farklı ebatlarda sikke, 47 adet tarihi eser niteliği olan yüzük, 26 adet tarihi eser niteliği olan obje ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan M.V.K., S.K. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.