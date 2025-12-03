Peygamberler Şehri yaptığı şey pes dedirtti! Camiye girip mont ve ayakkabıları alıp gitti

Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa Karaköprü'de güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Abdurrahman Ademoğlu Camii'ne gelen bir şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra ayakkabılar ve askıda duran montu alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Eksik eşyaları fark eden cami görevlileri durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.