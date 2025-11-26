Cami tuvaletinde vahşet! Silahla vurup kaçtı

Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Köşoğlu Caddesi üzerinde bulunan Pınarönü Camii tuvaletinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle Ö.M. (40), kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Saldırgan, olayın ardından hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Silahla yaralanan Ö.M., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik kamerası görüntülerini topladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.