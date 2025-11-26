Fenomenlerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Sosyal medya fenomenlerinin kazançları belli oldu. 85 milyon takipçisi olan MrBeast, 85 milyon dolar gelirle dünyada en çok kazanan 'influencer' olurken, Türkiye'de ise Orkun Işıtmak ilk sırada yer aldı.

ORKUN IŞITMAK ZİRVEDE YER ALDI

Günaydın'dan Mevlüt Tezel2in yazısına göre; Işıtmak'tan sonra sırasıyla Ruhi Çenet (113 milyon TL), Danla Bilic (98 milyon TL), Alper Rende (90 milyon TL), Cemre Solmaz (87,5 milyon TL), Gökhan Ünver (75 milyon TL) gelirle dudak uçuklattı.

FENOMENLERİN KAZANÇLARI İÇİN TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ve reklamlardaki aldatıcı reklamların önüne geçmek için yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni yönetmelik taslağında öne çıkan uygulamalardan bazıları ise şöyle; Sosyal medyadaki tanıtım ve reklam içeren gönderilere #işbirliği #reklam gibi ifadelerden en az birine yer verilmesi zorunlu. Paylaşım yapılan içerikte #Reklam", "#Sponsor", "#İşbirliği", "#Ortaklık", "#Hediye" veya "#Davet" gibi ifadelerle birlikte, reklam verenin adı, marka veya ticaret unvanı gibi bilgilerin açıkça yer alması gerekecek.

İçeriğin birden fazla paylaşıma yayıldığı durumda, her paylaşımda bu etiketleme yapılacak. Sesli olarak yapılan paylaşımlarda yayının başında ve yayınlanacak reklamın öncesinde "[reklam veren] hakkında reklam içerir" veya "[reklam veren] ile ücretli iş birliği içerir" ifadelerinden birine yer verilecek. Reklamlarda dijital filtre kullanımı yasaklanırken, yapay zeka kullanılarak insan benzeri karaktere yer verilmesi durumunda ise açık, anlaşılır ve ayırt edici şekilde bu durum belirtilecek.