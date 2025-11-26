Menü Kapat
17°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Fenomenlerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

YouTube, Instagram, TikTok gibi platformlarda içerik üreten fenomenlerin kazançları dudak uçuklattı. Zirvede Orkun ışıtmak yer alırken, fenomenler için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Fenomenlerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi
Sosyal medya fenomenlerinin kazançları belli oldu. 85 milyon takipçisi olan , 85 milyon dolar gelirle dünyada en çok kazanan 'influencer' olurken, Türkiye'de ise Orkun Işıtmak ilk sırada yer aldı.

ORKUN IŞITMAK ZİRVEDE YER ALDI

Günaydın'dan Mevlüt Tezel2in yazısına göre; Işıtmak'tan sonra sırasıyla Ruhi Çenet (113 milyon TL), Danla Bilic (98 milyon TL), Alper Rende (90 milyon TL), Cemre Solmaz (87,5 milyon TL), Gökhan Ünver (75 milyon TL) gelirle dudak uçuklattı.

Fenomenlerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

FENOMENLERİN KAZANÇLARI İÇİN TİCARET BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada ve reklamlardaki aldatıcı reklamların önüne geçmek için yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Yeni yönetmelik taslağında öne çıkan uygulamalardan bazıları ise şöyle; Sosyal medyadaki tanıtım ve içeren gönderilere #işbirliği #reklam gibi ifadelerden en az birine yer verilmesi zorunlu. Paylaşım yapılan içerikte #Reklam", "#Sponsor", "#İşbirliği", "#Ortaklık", "#Hediye" veya "#Davet" gibi ifadelerle birlikte, reklam verenin adı, marka veya ticaret unvanı gibi bilgilerin açıkça yer alması gerekecek.

Fenomenlerin sosyal medya kazançları ortaya çıktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

İçeriğin birden fazla paylaşıma yayıldığı durumda, her paylaşımda bu etiketleme yapılacak. Sesli olarak yapılan paylaşımlarda yayının başında ve yayınlanacak reklamın öncesinde "[reklam veren] hakkında reklam içerir" veya "[reklam veren] ile ücretli iş birliği içerir" ifadelerinden birine yer verilecek. Reklamlarda dijital filtre kullanımı yasaklanırken, yapay zeka kullanılarak insan benzeri karaktere yer verilmesi durumunda ise açık, anlaşılır ve ayırt edici şekilde bu durum belirtilecek.

