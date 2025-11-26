Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya ince gönderme! Pastanın üstündeki yazı dikkat çekti

Hande Erçel yeni yaşını hem sette hem de ailesiyle beraber kutladı. Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda 2 senelik ilişkisini noktalayan Hande Erçel, 'Çok yalnızım' dedi. Hande Erçel'in pastasının üstündeki yazı ise "Hakan Sabancı'ya ince gönderme olarak yorumlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya ince gönderme! Pastanın üstündeki yazı dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 12:05

son olarak ile birlikte İki Dünya Bir Dilek filminde rol aldı. Metin Akdülger sette rol arkadaşı Hande Erçel'in doğum gününü kutlarken, ünlü ismin aile arasında yaptığı kutlamasındaki mesajı dikkat çekti.

HAKAN SABANCI'DAN AYRILAN HANDE ERÇEL'DEN İNCE GÖNDERME

'dan ayrıldığı bilinen Hande Erçel, aşk sorusuna, "Çok uzun zaman oldu. Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok." dedi.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya ince gönderme! Pastanın üstündeki yazı dikkat çekti

Hande Erçel'in ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada ise pastanın üstündeki yazı dikkat çekti. Hande Erçel pastanın üstüne 'Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun' yazısı yer aldı.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya ince gönderme! Pastanın üstündeki yazı dikkat çekti

METİN AKDÜLGER'DEN HANDE ERÇEL'E SÜRPRİZ KUTLAMA

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, duygulandığı anlarda gülümsemekten kendini alamadı. Erçel, mumları üflerken ekip arkadaşlarıyla sarılıp teşekkür etti.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya ince gönderme! Pastanın üstündeki yazı dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şarkıcı Lara tacize sessiz kalamadı! Takıntılı hayranı sebebiyle zor günler geçiriyor
ETİKETLER
#doğum günü
#hande erçel
#metin akdülger
#hakan sabancı
#İki Dünya Bir Dilek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.