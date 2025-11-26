Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya ince gönderme! Pastanın üstündeki yazı dikkat çekti

Hande Erçel son olarak Metin Akdülger ile birlikte İki Dünya Bir Dilek filminde rol aldı. Metin Akdülger sette rol arkadaşı Hande Erçel'in doğum gününü kutlarken, ünlü ismin aile arasında yaptığı doğum günü kutlamasındaki mesajı dikkat çekti.

HAKAN SABANCI'DAN AYRILAN HANDE ERÇEL'DEN İNCE GÖNDERME

Hakan Sabancı'dan ayrıldığı bilinen Hande Erçel, aşk sorusuna, "Çok uzun zaman oldu. Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok." dedi.

Hande Erçel'in ailesiyle birlikte yaptığı kutlamada ise pastanın üstündeki yazı dikkat çekti. Hande Erçel pastanın üstüne 'Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun' yazısı yer aldı.

METİN AKDÜLGER'DEN HANDE ERÇEL'E SÜRPRİZ KUTLAMA

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen güzel oyuncu, duygulandığı anlarda gülümsemekten kendini alamadı. Erçel, mumları üflerken ekip arkadaşlarıyla sarılıp teşekkür etti.