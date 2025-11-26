Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Lara tacize sessiz kalamadı! Takıntılı hayranı sebebiyle zor günler geçiriyor

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından takıntılı hayranı sebebiyle zor günler geçirdiğini belirtti. Yasal işlem başlattığını belirten Lara, "Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı" dedi.

Haber Merkezi
26.11.2025
26.11.2025
Allah Versin, Adam Gibi Adam, Unut gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Lara, beyninde kitle tespit edilmesiyle zor günler geçirdi. Sık sık sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Lara, son olarak başının takıntılı hayranıyla dertte olduğunu belirtti.

ŞARKICI LARA, TAKINTILI HAYRANIYLA MÜCADELE EDİYOR

Uzun süredir bir hayranı tarafından rahatsız edildiğini belirten Lara, "Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyorum. Artık bu durum dayanılmaz bir hal aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim. Konuyla ilgili avukatım Aybike Yalanuz gerekli hukuki süreci yakından takip edecek. Sorumlu kişilere karşı yasal işlemleri başlatacağımı bildiririm." dedi.

ŞARKIC LARA BEYNİNDEKİ TÜMÖR SEBEBİYLE HASTANE HASTANE DOLAŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda hastane odasından paylaşım yapan Lara, "Dostlar, yaklaşık 5 gündür grip beni yere sermiş durumda, telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkürler ederim ama dediğim gibi telefonlara bakamıyorum kusura bakmayın. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat Saraykent konserine harika bir şekilde gideceğim" dedi.

LARA'DAN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Sanatçı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sorunları yaşadığını duyurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde bir kitleye rastlandığını belirten Lara, tedavi sürecine başladığını ifade etmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Lara, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaparak sevenlerine müjdeli haberi verdi. Lara son paylaşımında; "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım Berivan Usta'ya gönülden teşekkür ederim." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

LARA KAÇ YAŞINDA?
19 Mart 1979 doğumlu Lara, ilk albümünü 5 Haziran 2003 yılında yayınladı. Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı.
#Sağlık
#şarkıcı
#hukuk
#Lara
#Beyn Tümörü
#Takıntılı Hayran
#Magazin
