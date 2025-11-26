Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni tanık konuştu, savcılık harekete geçti!

Güllü'nün torununa bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız'ın "Güllü'nün kızı Tuğyan bana 'Evin arka tarafında kameranın görmediği bir yer var. Orada annemi öldür. Sana daire vereyim' dedi" açıklaması savcılığı harekete geçirdi. Bu sözleri ihbar kabul eden savcılık, Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KONUŞAN OSMAN YILDIZ'IN YAYINLADIĞI VİDEO İHBAR KABUL EDİLDİ

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, dikkat çekici iddialar ortaya attı. Yıldız, "Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulunmuştur. Bana evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmek durumunda 1 daire veririm burada ailenle birlikle yaşarsın şeklinde teklifte bulundu. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" dedi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yapılan açıklamanın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Osman Yıldız, annesi Mukadder Çakır ile birlikte savcılıkta ifade vermeye başladı.