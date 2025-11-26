Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni tanık konuştu, savcılık harekete geçti!

Güllü'nün toruna bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürmek için kendisine para teklifi ettiğini belirtti. Osman Yıldız'ın iddiaları savcılığı harekete geçirdi ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadeleri alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 10:22

Güllü'nün torununa bakan Mukadder Çakır'ın oğlu Osman Yıldız'ın "Güllü'nün kızı Tuğyan bana 'Evin arka tarafında kameranın görmediği bir yer var. Orada annemi öldür. Sana daire vereyim' dedi" açıklaması savcılığı harekete geçirdi. Bu sözleri kabul eden , Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırıp ifadelerini aldı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KONUŞAN OSMAN YILDIZ'IN YAYINLADIĞI VİDEO İHBAR KABUL EDİLDİ

Güllü’nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, dikkat çekici iddialar ortaya attı. Yıldız, "Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulunmuştur. Bana evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmek durumunda 1 daire veririm burada ailenle birlikle yaşarsın şeklinde teklifte bulundu. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" dedi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni tanık konuştu, savcılık harekete geçti!

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yapılan açıklamanın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Osman Yıldız, annesi Mukadder Çakır ile birlikte savcılıkta ifade vermeye başladı.

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni tanık konuştu, savcılık harekete geçti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük'e O Ses Türkiye'den teklif!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!
ETİKETLER
#cinayet
#savcılık
#ihbar
#Güllü
#Tuğyan
#Osman Yıldız
#Mukadder Çakır
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.