17°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük'e O Ses Türkiye'den teklif!

Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisi bu sezonun en hızlı yükseliş yakalayan yapımı oldu. Dizinin genç oyuncuları Ava Yaman ile Burak Yörük ise O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına davet edildi.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük'e O Ses Türkiye'den teklif!
Haber Merkezi
26.11.2025
09:39
26.11.2025
09:39

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük, tarafından 'ye davet edildi. Yılbaşı özel çekimi için hazırlıkların başladığı programda, yetenekli ikilinin sahne alıp almayacağı ise dizinin çekim programına bağlı. Sosyal medya fanları, özel bölümün çekiminin 18 Aralık'ta gerçekleşeceğini öğrenince heyecanla beklemeye başladı.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI AVA YAMAN VE BURAK YÖRÜK'E ACUN ILICALI'DAN TEKLİF

Reyting rekorları kıran dizisi Taşak Bu Deniz'in Eleni ve Oruç'u, O Ses'ten teklif aldı! Dizide Oruç karakteriyle yer alan Burak Yörük ile Eleni karakterini oynayan Ava Yaman'a Acun Ilıcalı'dan teklif geldi. O Ses Türkiye Yılbaşı" özel çekimi için hazırlıklar başladı, gözler şimdiden sahnede olacak isimlere çevrilirken Taşacak bu Deniz'in iki yıldızı Eleni ve Oruç'a teklif gitti.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük'e O Ses Türkiye'den teklif!

HER ŞEY AVA YAMAN VE BURAK YÖRÜK'ÜN SET GÜNLERİNE BAĞLI

Burak Yörük ve Ava Yaman teklife henüz bir cevap vermezken, ikilinin yarışmada boy gösterip göstermeyeceği ise dizinin çekim programına bağlı olduğu belirtildi. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimleri 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük'e O Ses Türkiye'den teklif!

AVA YAMAN VE BURAK YÖRÜK SESLERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

İki genç oyuncu oyunculukları kadar sesleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Burak Yörük ve Ava Yaman sık sık gitar çalarak söyledikleri şarkılarla dikkat çekti.

