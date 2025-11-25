Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Pamuk bir süredir ekrandan uzakta yaşamını sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Melisa Aslı Pamuk, makyajsız videosuyla beğeni yağmuruna tutuldu.

25.11.2025
25.11.2025
Yer Gök Aşk, Ulan İstanbul, Çarpışma ve Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alan , 2024 yılında futbolcu ile evlendi. Bir süredir eşiyle beraber yurtdışında yaşayan Melisa Aslı paylaşımlarına ise devam ediyor. Hazırlık videosunu paylaşan Melisa Aslı Pamuk'un haline ise beğeni yağdı.

MELİSA ASLI PAMUK PAYLAŞTI, BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Melisa Aslı Pamuk Instagram hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!

Güzel makyaj yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımına beğeni yağarken, video kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi.

Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!

Melisa Aslı Pamuk'a "Hiç makyaja gerek yok", "Makyajsız hali de çok güzel", "Gerçekten sıfır makyaj" gibi yorumlar yapıldı.

Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!
Sıkça Sorulan Sorular

Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında?
14 Nisan 1991 Hollanda doğumlu Melisa Aslı Pamuk, 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamlamıştır. 2012'de Yer Gök Aşk adlı dizinin üçüncü sezonundan itibaren başrol olarak rol almıştır
ETİKETLER
#sosyal medya
#oyuncu
#yusuf yazıcı
#melisa aslı pamuk
#makyajsız
#Video Paylaşımı
#Magazin
