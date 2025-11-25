Melisa Aslı Pamuk makyajsız haliyle sosyal medyayı salladı!

Yer Gök Aşk, Ulan İstanbul, Çarpışma ve Kırmızı Oda gibi dizilerde rol alan Melisa Aslı Pamuk, 2024 yılında futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlendi. Bir süredir eşiyle beraber yurtdışında yaşayan Melisa Aslı sosyal medya paylaşımlarına ise devam ediyor. Hazırlık videosunu paylaşan Melisa Aslı Pamuk'un makyajsız haline ise beğeni yağdı.

MELİSA ASLI PAMUK PAYLAŞTI, BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Melisa Aslı Pamuk Instagram hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Güzel oyuncu makyaj yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımına beğeni yağarken, video kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi.

Melisa Aslı Pamuk'a "Hiç makyaja gerek yok", "Makyajsız hali de çok güzel", "Gerçekten sıfır makyaj" gibi yorumlar yapıldı.