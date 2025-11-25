Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Mahmut Tuncer "Hayatımı Serenay Oynasın" dedi, Serenay Sarıkaya'dan esprili cevap geldi

Birçok ünlü gibi Mahmut Tuncer de hayatını oynamasını istediği oyuncuyu açıkladı. Kadın ünlülerin tercihi Serenay Sarıkaya olurken Mahmut Tuncer de tercihini Serenay Sarıkaya'dan yana kullandı. Serenay Sarıkaya'dan ise Mahmut Tuncer'e esprili bir cevap geldi.

25.11.2025
25.11.2025
Ünlü isimler hayatları film olması halinde kendisini oynamasını istediği ünlüyü seçti. Kadınlar genellikle haklarını 'dan yana kullanırken, Mahmut Tuncer de "Beni Serenay Sarıkaya oynasın" dedi. Serenay Sarıkaya ise bu teklife sıcak baktığını belirtti.

MAHMUT TUNCER "BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN" DEDİ

Son dönemde pek çok ünlü isim hayatı beyazperdeye aktarılmadan kendisini kimin oynamasını istediğini belirtti. Kadın ünlülerin tercihi Serenay Sarıkaya olurken Mahmut Tuncer'den beklenmedik bir cevap geldi. Mahmut Tuncer de kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyince sosyal medyanın diline düştü.

Mahmut Tuncer "Hayatımı Serenay Oynasın" dedi, Serenay Sarıkaya'dan esprili cevap geldi

SERENAY SARIKAYA, MAHMUT TUNCER'E VERDİĞİ CEVAPLA GÜLDÜRDÜ

Mahmut Tuncer'in bu isteğine Serenay Sarıkaya'dan cevap gecikmedi. Serenay Sarıkaya, kendisinin photosopla Mahmut Tuncer'e dönüştürüldüğü fotoğrafa esprili cevap verdi. Sarıkaya, "İkna oldum olacağım gibi' cevabıyla role yeşil ışık yaktı.

Mahmut Tuncer "Hayatımı Serenay Oynasın" dedi, Serenay Sarıkaya'dan esprili cevap geldi
ETİKETLER
#Magazin
#Türkiye
#oyuncu
#serenay sarıkaya
#Mahmut Tuncer
#Magazin
