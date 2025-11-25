Mahmut Tuncer "Hayatımı Serenay Oynasın" dedi, Serenay Sarıkaya'dan esprili cevap geldi

Ünlü isimler hayatları film olması halinde kendisini oynamasını istediği ünlüyü seçti. Kadınlar genellikle haklarını Serenay Sarıkaya'dan yana kullanırken, Mahmut Tuncer de "Beni Serenay Sarıkaya oynasın" dedi. Serenay Sarıkaya ise bu teklife sıcak baktığını belirtti.

MAHMUT TUNCER "BENİ SERENAY SARIKAYA OYNASIN" DEDİ

Son dönemde pek çok ünlü isim hayatı beyazperdeye aktarılmadan kendisini kimin oynamasını istediğini belirtti. Kadın ünlülerin tercihi Serenay Sarıkaya olurken Mahmut Tuncer'den beklenmedik bir cevap geldi. Mahmut Tuncer de kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını isteyince sosyal medyanın diline düştü.

SERENAY SARIKAYA, MAHMUT TUNCER'E VERDİĞİ CEVAPLA GÜLDÜRDÜ

Mahmut Tuncer'in bu isteğine Serenay Sarıkaya'dan cevap gecikmedi. Serenay Sarıkaya, kendisinin photosopla Mahmut Tuncer'e dönüştürüldüğü fotoğrafa esprili cevap verdi. Sarıkaya, "İkna oldum olacağım gibi' cevabıyla role yeşil ışık yaktı.