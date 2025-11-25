Bez Bebek dizisinin makyözü Arzu Yurter sette yaşananları anlattı! Evrim Akın hakkındaki sözleri 'pes' dedirtti

Asena Keskinci'nin Bez Bebek dizisindeki eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları sosyal medyayı salladı. Evrim Akın ile çalışanlar ikiye bölünürken, dizinin makyözü Arzu Yurter ilk kez konuştu.

BEZ BEBEK'İN MAKYÖZÜ ARZU YURTER İLK KEZ EVRİM AKIN HAKKINDA KONUŞTU

Asena Keskinci eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunarak "şiddet gördüm" dedi. Bez Bebek dizisinin setindekiler de tek tek konuşmaya başladı.

Asena Keskinci ayrıca annesi Ayşe Demirci ile babası Güray Keskinci'nin boşanmasında Evrim Akın'ın da payı olduğunu iddia ederek, "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

Bez Bebek'in makyözü Arzu Yurter Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak sette yaşananları anlattı. Yurter; 'Çocuğun saçını çekiyor, yanağını sıkıyor; 'Sevdim, ne yaptım ki?' diyordu. Bunu sürekli yapıyordu ve annesi çocuğun başından hiç ayrılmıyordu. Yapımcımız ise bu şahsın baskılarından dolayı bizi işten çıkardı.' dedi.