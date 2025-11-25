Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edildi

Uzak Şehir dizisinde Kaya rolüyle yer alan Atakan Özkaya'nın adı bir süredir rol arkadaşı Dilin Döğer ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Atakan Özkaya'nın geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Melis İşiten ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edildi
'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın ile aşk yaşadığı iddia edildi. 'in iddialarına göre, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile Atakan Özkaya programın ardından aşk yaşamaya başladı.

MELİS İŞİTEN İLE ATAKAN ÖZKAYA'NIN AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Reytingleriyle sık sık gündeme gelen Uzak Şehir dizisinde Kaya rolüyle yer alan Atakan Özkaya'nın özel hayatı gündemden düşmüyor. Sık sık rol arkadaşı Dilin Döğer ile aşk yaşadığı iddia edilen Atakan Özkaya hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edildi

Gel Konuşalım yayınında Ece Erken, Atakan Özkaya'nın Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'le adının anıldığını iddia etti. Ece Erken konuşmasında "Melis İşiten'in programına çıktı. Sonra Atakan, Melis'in oyununa da gitti. Şu an çok büyük iddialar var, dedikodular var. Rol arkadaşıyla değil Melis İşiten ile beraber. Görüştükleri, yemek yedikleri söyleniyor" dedi.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edildi
