Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Jennifer Lopez, Hint düğününden servet kazandı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Hint milyarder ailenin düğününde sahneye çıkarak bir gecede 2 milyon dolar kazandı. Düğünün ünlü davetlileri arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. da vardı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
11:46
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
11:46

'daki düğününde sahne alan 56 yaşındaki , 2 milyon dolar aldı. Pop yıldızı, sahnede 'Waiting for Tonight' ve 'Get Right' gibi hit şarkılarını söyleyip dans ederken, birden fazla ışıltılı kostüm giydi.

JENNIFER LOPEZ BİR GECEDE 2 MİLYON DOLAR KAZANDI

ABD'li Jennifer Lopez, Netra Mantena ile damat Vamsi Gadiraju'nun düğününde sahne aldı. Netra Mantena, ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden Rama Raju Mantena'nın kızı, Raju'nun eşi Gadiraju ise zengin bir teknoloji girişimcisi.

Jennifer Lopez, Hint düğününden servet kazandı!

Yemek dağıtım platformunun kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu olan gelin Netra Mantena, geçen yıl Forbes'un '30 Yaş Altı En Zengin 30 Kişi' listesinde yer almıştı.

Jennifer Lopez, Hint düğününden servet kazandı!

Hindistan'ın Udaipur kentindeki dört günlük gösterişli 20 Kasım'da başladı. İlk geceye DJ Tiësto ev sahipliği yaparken düğünde tanınmış müzisyenler performans sergiledi.

Jennifer Lopez, Hint düğününden servet kazandı!

Geleneksel Hint düğün öncesi kutlamaları olan sangeet ve kına, 21 ve 22 Kasım'da gerçekleştirildi. Jennifer Lopez, 23 Kasım'da çiftin nikâhının ardından sahneye çıktı.

