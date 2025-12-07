Real Madrid Celta maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Real Madrid Celta maç kadrosu, muhtemel 11

La Liga'nın 15. haftasının son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Real Madrid evinde, Celta'yı ağırlayacak. Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan 3 puan alarak Barcelona ile olan puan farkını 1'e düşürmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Real Madrid - Celta maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve maç kadrosu araştırılmaya başlandı.

REAL MADRİD - CELTA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak olan Real Madrid - Celta maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Real Madrid bu sezon ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan eflatun-beyazlılar ligde 2. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Athletic Bilbao karşısında galibiyet alan Real Madrid- Celta'yı da yenerek seri yakalamayı planlıyor.

Celta ise bu sezon 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 16 puanla ligde 13. sırada yer alan Celta karşılaşmadan puan alarak küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

REAL MADRİD - CELTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 15. haftası kapsamında oynanacak olan Real Madrid - Celta maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Alejandro Quintero Gonzalez yönetecek.

REAL MADRİD - CELTA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga ve Trent Alexander Arnold'un sakatlığı bulunuyor. Dean Huijsen ve David Alaba'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Celta tarafında ise Jseph Aidoo ve Mihailo Ristic'in sakatlıklarını atlatmalarına rağmen antrenman eksiği bulunuyor. Karşılaşmada yer alıp almayacakları maç saatinde netlik kazanacak.

Real Madrid - Celta maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Asencio, Militao, Rudiger, Carreras; Guler, Valverde, Tchouameni; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Celta: Radu; Alonso, Starfelt, J Rodriguez; Rueda, D Rodriguez, Moriba, Carreira; Zaragoza, Iglesias, Aspas