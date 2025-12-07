Beşiktaş Gain 10'da 10 yaptı: Karşıyaka yangın yeri!

Kategoriler
Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Karşıyaka'yı 86-73 ile geçti. Bu skorla birlikte lider 10'da 10 yaparken, Karşıyaka ise 10. maçında 8. mağlubiyetini aldı ve düşme hattında kaldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar,
Karşıyaka: Young 9, Samet Geyik 4, Manning 10, Alston 15, Moody 19, Sokolowski 2, Serkan Menteşe, Gordic 6, Mert Celep 8
Beşiktaş GAİN: Mathews, Dotson 13, Yiğit Arslan 6, Morgan 13, Zizic 19, Kamagate 9, Berk Uğurlu 4, Lemar 13, Canberk Kuş, Brown 9,
1. Periyot: 15-18
Devre: 34- 44
3. Periyot: 55-65