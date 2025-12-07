Trendyol Süper Lig'de zorlu maç: Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı. Selçuk İnan ve öğrencileri, bu skorun ardından puanını 19'a yükseltti. Diğer taraftaysa Emre Belözoğlu yönetiminde ilk sınavını veren İstanbul ekibi, puanını 14 yaptı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk. 41 Balogh), Haidara, Show, Linetty (Dk. 58 Keita), Tayfur Bingöl (Dk. 82 Petkovic), Nonge (Dk. 59 Can Keleş), Churlinov (Dk. 81 Rivas), Serdar Dursun.

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Arous, Opoku, Frimpong, Baldursson, Cem Üstündağ, Fall, Diabate (Dk. 85 Szalai), Yusuf Barası (Dk. 69 Ali Yavuz Kol), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş).

Sarı kartlar: Dk. 38 Espinoza, Dk. 69 Yusuf Barası (Kasımpaşa), Dk. 45 Ahmet Oğuz (Kocaelispor).