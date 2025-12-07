Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Göztepe Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11

Göztepe - Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11'leri karşılaşmaya dakikalar kala gündem oldu. Trednyol Süper Lig'in 15. haftası kapsamında bugün saat 20.00'de Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada bordo-mavililer galibiyet ile ayrılırsa 2. sıraya yükselecek. Taraftarlar tarafından Göztepe - Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Göztepe Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11
Trendyol 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Göztepe - Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Göztepe - Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11'leri merak ediliyor.

Göztepe Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan Göztepe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 26 puanla 4. sırada yer alan İzmir ekibi, karşılaşmadan 3 puan alması halinde 4. sıradaki yerini sağlamlaştıracak ve ilk 3 ile olan puan farkını 2'ye indirecek.

Trabzonspor ise bu sezon 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 31 puan toplayan Trabzonspor ligde 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda 3 puan alırsa Fenerbahçe'yi geçerek 2. sıraya yerleşecek.

Göztepe Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Göztepe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Candal Elbil'in görev alacağı mücadelenin dördüncü hakeminin ise Ömer Tolga Güldibi olacağı duyuruldu.

TFF tarafından yapılan duyuruda VAR koltuğunda Cihan Aydın, AVAR'da ise Mehmet Kısal'ın yer alacağı belirtildi.

Göztepe Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Göztepe'de karşılaşma öncesinde Ibrahim Sabra ve İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor. Malcom Bokele ise İzmir ekibinde sarı-kart sınırında yer alıyor.

Trabzonspor tarafında ise Edin Visca, Rayyan BAniya, Anthony Nwakaeme ve Stefean Savic sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Paul Onuachu ise bordo-mavililerde sarı kart sınırında bulunuyor.

Göztepe Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11

GÖZTEPE - TRABZONSPOR İLK 11

Göztepe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri şöyle:

Göztepe: Lis, Bokele, Taha Altıkardeş, Heliton, Morishi, Dennis, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Onuachu

#Futbol
#Türkiye
#trabzonspor
#göztepe
#süper lig
#mac
#Aktüel
