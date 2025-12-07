Göztepe Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Göztepe Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta karşılaşmaları kapsamında bugün Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmaya saatler kala Göztepe - Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Göztepe - Trabzonspor maç kadrosu, ilk 11'leri merak ediliyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan Göztepe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 26 puanla 4. sırada yer alan İzmir ekibi, karşılaşmadan 3 puan alması halinde 4. sıradaki yerini sağlamlaştıracak ve ilk 3 ile olan puan farkını 2'ye indirecek.

Trabzonspor ise bu sezon 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 31 puan toplayan Trabzonspor ligde 3. sırada yer alıyor. Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda 3 puan alırsa Fenerbahçe'yi geçerek 2. sıraya yerleşecek.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Göztepe - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Candal Elbil'in görev alacağı mücadelenin dördüncü hakeminin ise Ömer Tolga Güldibi olacağı duyuruldu.

TFF tarafından yapılan duyuruda VAR koltuğunda Cihan Aydın, AVAR'da ise Mehmet Kısal'ın yer alacağı belirtildi.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Göztepe'de karşılaşma öncesinde Ibrahim Sabra ve İsmail Köybaşı'nın sakatlığı bulunuyor. Malcom Bokele ise İzmir ekibinde sarı-kart sınırında yer alıyor.

Trabzonspor tarafında ise Edin Visca, Rayyan BAniya, Anthony Nwakaeme ve Stefean Savic sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Paul Onuachu ise bordo-mavililerde sarı kart sınırında bulunuyor.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR İLK 11

Göztepe - Trabzonspor maçının ilk 11'leri şöyle:

Göztepe: Lis, Bokele, Taha Altıkardeş, Heliton, Morishi, Dennis, Arda Okan Kurtulan, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Onuachu