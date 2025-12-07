Beşiktaş Karşıyaka maç sonucu kaç kaç? Ligde 10’da 10 yaptı

Basketbol Süper Ligi’nde lider Beşiktaş GAİN, deplasmanda Karşıyaka'yı da yenerek 10'da 10 yapıp zirvedeki konumunu korudu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan ev sahibi Karşıyaka, üst üste 8'inci mağlubiyetini alarak küme düşme hattında kaldı.

Maça 7-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş’a, Karşıyaka Alston’un dış atışlarıyla yanıt vererek oyunda eşitliği sağladı.

Son hücumda Karşıyakalı Gordic hücuma çıkarken topu çalan Lemar attığı turnikeyle takımının periyodu önde kapatmasını sağladı: 15-18.

İkinci periyotta Karşıyaka devrenin bitimine 6 dakika 30 saniye kala Gordic’in üçlüğüyle ilk kez 26-24 öne geçti. Bu bölümden sonra Lemar ve Dotson'un etkili performansıyla 11-0'lık seri bulan Beşiktaş yeniden öne geçip farkı tekrar açtı.

İlk yarı 10 sayı farkla 34-44 tamamlandı.

Karşılıklı sayılarla geçen üçüncü periyot fark değişmeyince 55-65 sonuçlandı.

Son 10 dakikada üstünlüğünü sürdüren konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı: 73-86.