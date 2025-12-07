Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi: Öyle olmuyor böyle de olmuyor!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi yaşanıyor. Fenerbahçe camiası, büyük beklentilerle transfer edilen Kerem Aktürkoğlu'nun performansını sorguluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi: Öyle olmuyor böyle de olmuyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 18:15

'de 'na tanınan kredi doluyor. Zira Fenerbahçe taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını sosyal medyada tartışma konusu haline getirdi.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi: Öyle olmuyor böyle de olmuyor!

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU KRİZİ KAPIDA!

Ali Koç döneminde ciddi bir yatırımla Benfica'dan edilen Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar ki performansıyla beklentileri karşılayamadı! Halihazırda Kerem Aktürkoğlu'na; Fenerbahçe'ye alışmak için yeterince zaman tanındığını düşünen futbolseverler, yıldız hücumcunun artık performans vermesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi: Öyle olmuyor böyle de olmuyor!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSINA ELEŞTİRİLER!

Spor dünyasının tanınan yorumcularından Önder Özen ve Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu için sert yorumlarda bulundu. İlk olarak Önder Özen, Kerem Aktürkoğlu'nun her halükârda etkisiz olduğunu ve daha çok uğraşması gerektiğini söylerken; Serdar Ali Çelikler de bu fikri destekledi ve yetenekli kanat oyuncusunun yakın zamanda tribünlerden net bir tepki göreceğini iddia etti.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi: Öyle olmuyor böyle de olmuyor!

KEREM AKTÜRKOĞLU VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana 11 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 803 dakika süre aldı ve 1 gol ile 3 asistlik skor üretti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, 22.5 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray'a yıldız golcü önerisi: İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz transfer!
Formula 1'de şampiyon belli oldu: "Anne seni çok seviyorum"
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#Fenerbahçe
#Performans Krizi
#Spor Yorumları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.