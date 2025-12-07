Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gündemi: Öyle olmuyor böyle de olmuyor!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na tanınan kredi doluyor. Zira Fenerbahçe taraftarları, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını sosyal medyada tartışma konusu haline getirdi.

FENERBAHÇE'DE KEREM AKTÜRKOĞLU KRİZİ KAPIDA!

Ali Koç döneminde ciddi bir yatırımla Benfica'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar ki performansıyla beklentileri karşılayamadı! Halihazırda Kerem Aktürkoğlu'na; Fenerbahçe'ye alışmak için yeterince zaman tanındığını düşünen futbolseverler, yıldız hücumcunun artık performans vermesi gerektiği konusunda hemfikir oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSINA ELEŞTİRİLER!

Spor dünyasının tanınan yorumcularından Önder Özen ve Serdar Ali Çelikler, Kerem Aktürkoğlu için sert yorumlarda bulundu. İlk olarak Önder Özen, Kerem Aktürkoğlu'nun her halükârda etkisiz olduğunu ve daha çok uğraşması gerektiğini söylerken; Serdar Ali Çelikler de bu fikri destekledi ve yetenekli kanat oyuncusunun yakın zamanda tribünlerden net bir tepki göreceğini iddia etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana 11 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 803 dakika süre aldı ve 1 gol ile 3 asistlik skor üretti.