12°
Yaşam
İstanbul'u vuran sağanak Yenibosna metro durağında su baskını getirdi

Bugün İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, İBB’ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı Yenibosna durağında su baskınına neden oldu. İBB görevlileri suyu tahliye etmeye çalıştı.

’u etkisi altına alan sağanak yağış, duraklarında zor anlar yaşanmasına neden oldu. İBB’ye bağlı M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı durağında meydana geldi.

İstanbul'u vuran sağanak Yenibosna metro durağında su baskını getirdi

ÇEKPASLARLA SU TAHLİYE EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Baskın sonucu metro durağı göle dönerken bazı yürüyen merdivenler ise hizmet dışı kaldı. Metro istasyonunun tavan ve duvarlarından sular akması, metroyu kullanan bazı vatandaşların tavanlardan damlayan sulardan dolayı istasyon içerisinde şemsiye açması da dikkat çekerken metro görevlileri de ellerinde çekpaslar ile suyu tahliye etmeye çalıştı.

