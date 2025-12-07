Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a geri dönüyor!

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy için işler iyi gitmedi. An itibarıyla Beşiktaş sonrasında Cagliari'de de aradığını bulamayan genç yeteneğe, İtalya ekibinden veto geldi.

SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı İtalya'da istediği kadar şans bulamayan Semih Kılıçsoy, Cagliari yönetimince resmen gözden çıkarıldı! Esasen ise Çizme ekibi, ara transfer döneminde Semih Kılıçsoy'un anlaşmasını iptal etmeyi gündemine taşıdı.

SEMİH KILIÇSOY VE CAGLIARI PERFORMANSI

Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam sekiz maçta görev alan milli futbolcu, yalnızca 182 dakika sahada kalabildi ve skora etki edemedi.