Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a geri dönüyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy için işler iyi gitmedi. An itibarıyla Beşiktaş sonrasında Cagliari'de de aradığını bulamayan genç yeteneğe, İtalya ekibinden veto geldi.
Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı İtalya'da istediği kadar şans bulamayan Semih Kılıçsoy, Cagliari yönetimince resmen gözden çıkarıldı! Esasen ise Çizme ekibi, ara transfer döneminde Semih Kılıçsoy'un anlaşmasını iptal etmeyi gündemine taşıdı.
Bu sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam sekiz maçta görev alan milli futbolcu, yalnızca 182 dakika sahada kalabildi ve skora etki edemedi.