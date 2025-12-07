Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Küçükçekmece yağışa teslim oldu, çöken sokakta minibüs çukura düştü

İstanbul'da yoğun yağış pek çok ilçeyi olumsuz etkiledi. Küçükçekmece'de aşırı yağış dolayısıyla bir sokakta oluşan çukura minibüs düştü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Küçükçekmece yağışa teslim oldu, çöken sokakta minibüs çukura düştü
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 21:58

ilçesinde, sağanak yağışın etkisiyle sokakta ufak çaplı meydana geldi. Seyir halindeki bir minibüsün tekeri çukura düşerken, Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. sokakta meydana geldi.

Küçükçekmece yağışa teslim oldu, çöken sokakta minibüs çukura düştü

SOKAKTA ÇÖKME YAŞANDI

Sağanak yağışın etkisiyle sokakta ufak çaplı bir çökme meydana geldi. Seyir halindeki A/35 nolu minibüsün sol arka tekeri ise çökme nedeniyle oluşan çukura takıldı. Şoförün tüm çabalarına rağmen araç hareket etmeyince, devreye Küçükçekmece Belediyesi ekipleri girdi.

Küçükçekmece yağışa teslim oldu, çöken sokakta minibüs çukura düştü

Olay sonrası sokak trafiğe kapatılırken, minibüs Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kaldırıldı. Olay sonrası çukur, ekipleri tarafından dolduruldu. Çalışmalar sonrası yol tekrar trafiğe açıldı.

Küçükçekmece yağışa teslim oldu, çöken sokakta minibüs çukura düştü

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'u vuran sağanak Yenibosna metro durağında su baskını getirdi
23 ilde sarı alarm! Meteoroloji tek tek uyardı: Batıda sağanak, doğuda kar var
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı
ETİKETLER
#küçükçekmece
#yağış
#minibüs
#ulaşım
#çökme
#belediye
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.