Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bu sefer kardeşi Ferdi Taha Tayfur'a tepki gösterdi! 6 milyar TL'lik miras krizi tekrar alevlendi

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından en küçük kardeşi Ferdi Taha Tayfur'un babasının eserlerinin plak olarak satışa koymasına tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur yaptığı açıklamada; "Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım" sözleriyle tepki gösterdi.

TUĞÇE TAYFUR VE FERDİ TAHA TAYFUR BİRBİRİNE GİRDİ

Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, en küçük kardeşine tepki göstererek, "Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

FERDİ TAYFUR'UN ESERLERİ PLAK OLARAK SATIŞA ÇIKTI

Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin FerdiFon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık FerdiFon'da" denildi.