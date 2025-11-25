Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bu sefer kardeşi Ferdi Taha Tayfur'a tepki gösterdi! 6 milyar TL'lik miras krizi tekrar alevlendi

Kategoriler
Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından en küçük kardeşi Ferdi Taha Tayfur'un babasının eserlerinin plak olarak satışa koymasına tepki gösterdi. Tuğçe Tayfur yaptığı açıklamada; "Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım" sözleriyle tepki gösterdi.
Ferdi Tayfur'un Necla Nazır ile evliliğinden olan kızı Tuğçe Tayfur Aydın, en küçük kardeşine tepki göstererek, "Benim sizinle aramdaki fark şu: Ben sesimle para kazanıyorum, siz babamın emeklerini kullanarak para kazanıyorsunuz. Ferdifon şirketine tedbir koydurduk. Dijital haklara artık sahip olamıyorsunuz. Ki bu miktar 3 ayda bir 2 - 2.5 milyon liraya varıyordu. Bu kesilince hemen dediniz ki; ‘Bir plak çıkaralım, plaklardan para kazanalım’ dediniz ama o da olmayacak. Türk adaletine sonsuz güvenimiz var. Babamın iyi niyetini suistimal ediyorsunuz, babamın üzerinden para kazanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Ferdi Taha Tayfur, babasının eserlerinin FerdiFon'da toplandığını açıkladı. Yapılan açıklamada; "Plak, kaset, video film ve arşiv çalışmalarımız artık FerdiFon'da" denildi.