Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına boğuldu! Sinem Kobal eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı

KADEM, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl odağına kadın cinayetlerini aldı. Gecede düzenlenen tören sırasında kampanyanın yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu. Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun elini bir an olsun bırakmadı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KADEM'DE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın ekran yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları, ünlüler ve çok sayıda davetli lansmana katıldı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kampanya ile ilgili yaptığı konuşmada, "Kadına yönelik şiddet bir günde başlamıyor; psikolojik baskıyla başlıyor, ekonomik kısıtlamayla devam ediyor ve çoğu zaman en ağır noktada kadın cinayetine dönüşüyor. Biz bugün nereye baktığımızı yeniden belirliyoruz. Çünkü toplum, bireylerin baktığı yere bakar. Biz şiddetin üzerine birlikte dönersek hiçbir kadının sesi duyulmazlığa mahkûm olmaz." dedi.

KADEM'in kadın cinayetleri ve şiddete dair yürüttüğü kampanyanın ekran yüzü olan Kenan İmirzalıoğlu ise şiddete karşı toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek "Bir kadının yaşadığı şiddet yalnızca onun değil, çocuklarının, ailesinin, toplumun meselesidir. Sessizlik, şiddetin büyümesine izin verir. O yüzden bugün bir noktaya değil, bir hayata dokunuyoruz. Hep birlikte dur dediğimizde gerçekten hayat değişir. Toplumca kadın cinayetlerini azaltmanın zamanı geldi. Kadına yönelik şiddete karşı emeklerine teşekkür ederim." dedi.

SİNEM KOBAL, KENAN İMİRZALIOĞLU TAKDİR TOPLADI

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olmakta zorlanırken, Sinem Kobal ise eşinin bir an olsun elini bırakmadı. Ünlü çift sözleriyle takdir topladı.