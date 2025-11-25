Hülya Avşar "Fuhuşa teşvik" iddiası hakkında konuştu

Hülya Avşar ve programına konuk olan Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddialar, fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeleri kapsıyordu. Konuyla ilgili Hülya Avşar'dan açıklama geldi.

MERVE TAŞKIN VE HÜLYA AVŞAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, "Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HÜLYA AVŞAR: ASLA KABUL ETMİYORUM

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Hülya Avşar, ''Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür.'' ifadelerini kullandı.