Karabük'te dehşete düşüren görüntü! Yol ortasında ölü bulundu

Karabük'te Türkmenistan uyruklu genç yolda yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan genci fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Koldash S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin cenazesi otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.