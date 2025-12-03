Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve kar yağışı bastıracak: Tüm Türkiye'de etkili olacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde yağışsız bir gün beklenirken, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sisin etkili olacağı bildirildi. İşte 3 Aralık Çarşamba il il, bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise pazar gününe dikkat çekti. Pazar gününün gelmesiyle tüm Türkiye'de yağışlar başlayacak. Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı beklenirken, diğer tüm illerimizde de kuvvetli sağanak yağışlar etkisini arttıracak.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu