Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve kar yağışı bastıracak: Tüm Türkiye'de etkili olacak

KAR VE SAĞACAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise pazar gününe dikkat çekti. Pazar gününün gelmesiyle tüm Türkiye'de yağışlar başlayacak. Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı beklenirken, diğer tüm illerimizde de kuvvetli sağanak yağışlar etkisini arttıracak.