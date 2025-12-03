Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Meteoroloji alarm verdi! Sağanak ve kar yağışı bastıracak: Tüm Türkiye'de etkili olacak

Aralık 03, 2025 07:43
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Aralık Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün yurt genelinde yağışsız bir gün beklenirken, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sisin etkili olacağı bildirildi. İşte 3 Aralık Çarşamba il il, bölge bölge hava durumu...

2
kar ne zaman geliyor

KAR VE SAĞACAK GELİYOR 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise pazar gününe dikkat çekti. Pazar gününün gelmesiyle tüm Türkiye'de yağışlar başlayacak. Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı beklenirken, diğer tüm illerimizde de kuvvetli sağanak yağışlar etkisini arttıracak. 

3
marmara'da hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

4
Ege'de hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

5
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

6
İç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

7
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

8
karadeniz'de hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu

9
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

10
güneydoğu anadolu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

