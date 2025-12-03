Altın fiyatları yine fırladı! Gram altının yükselişi sürüyor: İşte 3 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki hareketlilik 3 Aralık Çarşamba günü de devam ediyor. Bir yükselip bir düşerek yatırımcıların da kafasını karıştıran altın fiyatları bugünü yükselişle açtı. Pazar günü başlayan yükseliş devam ediyor. Toparlanma eğilimi gösteren altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Aralık altın fiyatları...